New York Section Criminelle - S01 E11 - Le justicier de l'ombre

Le docteur Leo Cavella et sa petite fille de cinq ans sont dans leur appartement donnant sur Central Park lorsque le téléphone sonne : Leo doit partir pour son travail, dans une petite ville à l'ouest de New York, où il pratique des avortements. Constamment menacé par des militants en guerre contre l'I.V.G., il porte un gilet pare-balles. Mais quelques jours plus tard, il est retrouvé mort, chez lui, abattu par un tireur d'élite.