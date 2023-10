New York Section Criminelle - S01 E18 - Un cadavre encombrant

Quand le corps d'une femme torturée et assassinée il y a vingt ans refait surface en bon état de conservation sur les berges de la Bronx River, des résidus chimiques conduisent Goren et Eames jusqu'à une maison, sous laquelle le corps avait d'abord été enterré. Le pavillon appartient aux parents d'un junkie mais, quand celui-ci est à son tour assassiné, les enquêteurs se tournent vers l'un de ses camarades de fac, déjà connu des services de police pour des histoires de drogues et de harcèlement sexuel.