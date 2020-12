New York Section Criminelle - S03 E02 - Les femmes préfèrent les blonds

Plusieurs meurtres se suivent et se ressemblent. Toutes les victimes sont des opticiens ou chirurgiens esthétiques. Les inspecteurs retrouvent vite la trace d'un homme un peu perdu qui cherche à ressembler à une sorte d'élite de la race humaine, qui parle de racisme et d'évolution des espèces. Mais le coupable a un frère très attentionné et protecteur, enfin, en apparence.