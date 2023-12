New York Section Criminelle - S03 E12 - Gala de malfaiteurs

Marion Whitney, une riche veuve âgée de soixante ans, rêve désormais de devenir artiste et suit des cours de théâtre et de danse en compagnie d'étudiants beaucoup plus jeunes qu'elle. Pendant ce temps, le corps de son époux, récemment décédé, est exhumé. Rodgers découvre alors que le défunt a été empoisonné et qu'il n'est pas mort d'un emphysème comme la version officielle le prétendait. Les détectives Goren et Eames décident d'aller immédiatement interroger Marion...