New York Section Criminelle - S03 E13 - La danse de la mort

Alors que Donald DePalma et son ami Ernie sont en train de dévaliser une banque, Ernie menace de faire exploser la bombe qu'il porte autour du cou. Les policiers interviennent. Mais la bombe a explosé, tuant le malfrat sur le coup. Les détectives Goren et Eames enquêtent et tentent de mettre la main sur son complice, Donald...