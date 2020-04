New York Section Criminelle - S03 E21 - La mémoire traquée

Trois personnes ont été tué par balle à quelques minutes d'intervalle. Goren et Eames apprennent que l'arme utilisée pour ces crimes est répertoriée et a été confiée à Thomas Callahan, un policier. On retrouve alors Callahan rampant dans le métro à quatre rues des meurtres. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait la veille. Les inspecteurs décident d'enquêter sur la vie de ce policier au comportement plutôt étrange.