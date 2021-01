New York Section Criminelle - S04 E07 - Perfection maternelle

Une voiture, avec à son bord une femme et ses quatre enfants, explose sur une route. Seuls la mère et un des enfants en réchappent. Des témoins affirment avoir vu la mère parler à deux hommes de type arabe juste avant l'accident. Goren et Eames trouvent la trace de ces derniers et commencent à enquêter sur eux. Ils enquêtent aussi sur le mari de la victime qui travaillent dans une société d'outils électroniques top secret.