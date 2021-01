New York Section Criminelle - S04 E09 - Science mortelle

Un scientifique est retrouvé mort, empoisonné. Les inspecteurs découvrent que la victime travaillait en collaboration avec le célèbre Professeur Manotti sur une nouvelle configuration de la définition de l'univers. Goren et Eames suspectent tout d'abord la femme de Manotti d'être la coupable. Mais plus ils enquêtent, plus Manotti lui-même leur semble être le coupable idéal