New York Section Criminelle - S05 E11 - La beauté du meurtre

Les inspecteurs Goren et Eames sont sur la trace d'une bande de malfaiteurs. Leur mode opératoire est de devenir amis avec des touristes afin de les voler et de les tuer. Ils soupçonnent Bernard, un européen amateur de jolies blondes et de bon vin, d'être le chef. En fait, il ordonnerait à ses sublimes adoratrices de tuer pour lui.