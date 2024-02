New York Section Criminelle - S05 E12 - Aller simple pour l'enfer

Un meurtrier en série bat des prostituées à mort et laisse leurs cadavres dans le train d'atterrissage des avions. Les inspecteurs Logan et Barek pensent que l'assassin travaille dans un aéroport et rencontrent le suspect idéal, Duane Giddins. Néanmoins, ils découvrent rapidement que Duane n'opère pas seul. Il se contente de regarder son complice battre ses victimes. Les inspecteurs doivent vite retrouver cette brute avant qu'il ne s'en prenne à une autre femme.