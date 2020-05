New York Section Criminelle - S05 E14 - En service commandé

Une femme des services secrets est brutalement assassinée chez elle. Les inspecteurs Barek et Logan sont chargés de l'enquête. Ils soupçonnent un des clients du mari de la victime d'être le coupable. Car, en effet, ce dernier est lobbyiste et travaille pour et contre la création d'un casino à Long Island.