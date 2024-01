New York Section Criminelle - S05 E16 - Le rideau tombe

Le corps d'une jeune violoniste âgée de 18 ans a été retrouvé au fond d'un puits. Logan et Barek font vite le lien entre la cocaïne qui recouvrait ses doigts et le trafic de drogue organisé par certains membres de son orchestre. Mais la découverte d'une liaison entre le chef d'orchestre et la mère de la victime change la donne...