New York Section Criminelle - S05 E17 - Chambre libre

Une demoiselle d'honneur du nom de Megan est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Les détectives Goren et Eames soupçonnent deux hommes que la victime et son amie, Alice, avaient rencontrés plus tôt dans un bar. Mais Alice ne cesse de changer sa version des faits. Les inspecteurs ont bientôt un autre suspect : un acteur se faisant passer pour un chauffeur de taxi.