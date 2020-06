New York Section Criminelle - S05 E22 - La honte de la famille

Un couple est retrouvé assassiné dans leur maison. Les soupçons se portent sur Kevin, le fils, qui a des problèmes de drogue et qui les aurait tué pour de l’argent. Un inspecteur local force Kevin à s’accréditer le meurtre. Mais Logan et Barek doute de sa culpabilité et sont déterminés à trouver le vrai coupable.