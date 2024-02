New York Section Criminelle - S06 E01 - L'affaire d'une vie

Les détectives Goren et Eames enquêtent sur la mort d'Heidi Conington, la fille d'un ancien ambassadeur et sur le meurtre similaire de Jenna Shea, commis peu de temps après. Pour ce faire, ils interrogent sa camarade de chambre, Jo Gage. Le père de Jo est l'ancien mentor de Goren, le docteur Declan Gage. Celui-ci tente de convaincre Goren que le meurtrier est Sebastian, le seul qu'il n'ait jamais pu arrêter et qu'il n'ait jamais oublié.