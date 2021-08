New York Section Criminelle - S06 E04 - Le secret

Le pompier Ian Duffy est poignardé vingt fois avant de se conduire jusqu’à sa caserne et meurt. Logan et Wheeler sont chargés de l’affaire. Ils ont rapidement des doutes quant aux préférences sexuelles de la victime. Ils ont alors deux suspects : la femme de Duffy et son ami Brendan Keele. Ils apprennent aussi qu’un crime a été commis quelques années plus tôt et que quelqu’un l’a avoué à cette époque.