New York Section Criminelle - S06 E05 - Les belles-soeurs

Les détectives Goren et Eames enquêtent sur la mort du docteur Adlai Copland, un historien renommé. Ils soupçonnent tout d'abord Ted, le frère de la victime. Celui-ci connaissait de gros problèmes financiers et son frère avait décidé de ne plus l'aider. Mais il est lui aussi assassiné. Les enquêteurs portent alors leurs soupçons sur les femmes des deux défunts qui avaient toutes deux beaucoup à gagner grâce à la mort de leurs maris.