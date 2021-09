New York Section Criminelle - S06 E11 - Entre deux mondes

Une jeune femme d’origine Pakistanaise est retrouvée morte après avoir filmé une scène d’harcèlement d’un groupe de jeunes Juifs envers des journaliers Hispanique dans le Queens, le quartier le plus cosmopolite de New York. Le témoignage de la caméra n’est pas aussi objectif que Logan et Wheeler aimeraient qu’il soit.