New York Section Criminelle - S07 E01 - 9 ans après

Lorsque qu'un policier chargé de surveiller un témoin gênant est abattu de sang froid devant le domicile de celui-ci, Goren décide immédiatement d'interrompre le congé dont il était censé profiter pour se remettre du décès de sa mère. L'équipier de la victime dont le comportement est de plus en plus troublant va bientôt faire l'objet de toute son attention, et même si un chef de gang est prestemment appréhendé, il ne compte pas abandonner les recherches.