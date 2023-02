New York Section Criminelle - S07 E04 - Coeurs solitaires

Un écrivain se réveille dans une chambre d'hôtel aux côtés du cadavre ficelé d'une jeune femme. Tout l'accuse, y compris une photo qu'on a pris soin de laisser près de lui et où il est clairement vu dans une position compromettante avec la victime. Le chantage ne fait aucun doute, sauf pour la police qui continue de trouver des preuves de plus en plus accablantes pour l'auteur de nouvelles. De plus, sa conduite envers sa femme et sa maîtresse est loin d'être irréprochable.