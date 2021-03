New York Section Criminelle - S07 E07 - La vie n'est pas un roman...

Une assistante de direction d’une célèbre maison d’édition voulant elle même passer à l’écriture est assassinée. Le saccage de l’appartement semble suggérer un règlement de comptes entre dealers, mais les apparences souvent trompeuses n’empêchent jamais Goren et Eames de creuser une affaire. De fait, plus leur enquête progresse et plus le milieu littéraire que fréquentait la victime s’avère manipulateur et mystificateur.