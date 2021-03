New York Section Criminelle - S07 E09 - Isolement

Frank, le frère de Goren, informe celui-ci non seulement qu'il a un neveu mais également qu'il vient d'être incarcéré dans une maison d'arrêt où les méthodes utilisées par le pavillon psychiatrique sont particulièrement musclées. Malgré la bonne volonté du Capitaine, Goren s'aperçoit rapidement que sa liberté d'action est limitée et se rend à l'évidence qu'une approche plus directe du problème va devoir être envisagée.