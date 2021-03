New York Section Criminelle - S07 E10 - Violence aveugle

Trois jeunes gens d'un quartier défavorisé réussissant de brillantes études sont pris pour cible par trois autres jeunes quand ils reviennent chez eux pendant les vacances. Ce qui avait commencé comme une mauvaise plaisanterie tourne au drame et Logan et Falacci doivent essayer de comprendre ces homicides que rien ne peut expliquer hormis le plus absurde des enchainenments.