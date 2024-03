New York Section Criminelle - S07 E10 - Violence aveugle

Alors qu'ils reviennent chez eux pour les vacances, trois brillants étudiants afro-américains, deux garçons et une fille venus d'un quartier défavorisé, sont brutalement attaqués. Ce qui avait débuté comme une mauvaise plaisanterie tourne au drame : les deux jeunes hommes sont abattus sur le coup et la jeune femme est grièvement blessée... Logan et Falacci doivent essayer de comprendre ces homicides que rien ne peut expliquer, hormis le plus absurde des enchaînements.