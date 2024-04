New York Section Criminelle - S07 E11 - Les exclus

Goren, suspendu six mois sans solde, rencontre Mike Stoat, un flic victime du même genre de mesure disciplinaire pour consommation de drogue. En attendant de retrouver leurs plaques, Mike lui propose de travailler avec lui dans la «sécurité privée» : il joue les videurs pour des boîtes de nuit et les gros bras pour des patrons de bars louches. Eames mène l'enquête sur la mort de deux touristes anglais apparemment tués pour avoir été témoins d'un règlement de compte entre dealers. L'arme utilisée aurait été volée au dépôt de la police où sont stockées les pièces à conviction. Eames découvre alors que l'ex-équipière de Stoats, elle aussi sous le coup d'une mesure disciplinaire, a été dégradée et affectée dans ce dépôt.