New York Section Criminelle - S07 E13 - Le fin mot de l'histoire

Une célèbre auteure de romans policiers et ancienne femme policier vient demander de l'aide à Ross : son mari a disparu. L'homme était beaucoup plus jeune qu'elle et vivait à ses crochets. L'enquête s'oriente vers un vol de voiture, mais il semblerait en fait que la «victime» n'ait pas disparu seule : il avait une relation avec une jeune femme mariée avec qui il voulait refaire sa vie. Les enquêteurs découvrent que le mari de la jeune femme a un passé trouble, et pourrait avoir tué les deux amants.