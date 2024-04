New York Section Criminelle - S07 E16 - Sexe, drogue et rock'n roll

Sylvia Rhodes, une figure du milieu rock new-yorkais et présentatrice d'une émission musicale, est retrouvée morte chez elle. Les inspecteurs soupçonnent d'abord sa jeune assistante, qui est, en fait, une arnaqueuse professionnelle dont le petit ami sort de prison. L'enquête se réoriente, ensuite, vers les proches de la victime : son fils drogué, qu'elle comptait déshériter, et ses voisins, une star du rock vieillissante et sa femme.