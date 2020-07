New York Section Criminelle - S07 E17 - Comme par magie

Miles Stone, un jeune magicien star, se fait enfermer dans un cercueil et enterrer vivant. Lorsqu'il doit ressortir un moi plus tard, sous l'œil des caméras, son cercueil est vide, et le corps sans vie du jeune homme est retrouvé à Coney Island, dans le « cabinet magique » d'un vieux magicien ringard. Les enquêteurs doivent avant tout comprendre le « truc » derrière le tour de magie afin de découvrir qui a pu commettre le meurtre.