New York Section Criminelle - S07 E18 - Sans prendre de gants

Gabriel, un jeune et talentueux boxeur, remporte un combat à la surprise générale. Il sort fêter sa victoire avec son coach, mais une bagarre dans le bar dégénère et Gabriel est retrouvé mort dans une ruelle. Son frère, Peter, que Logan avait pris sous son aile quand le jeune homme était un adolescent perturbé et délinquant, demande de l'aide à son ancien mentor. Les enquêteurs s'intéressent à la fois au coach et à Peter, dont la fiancée semblait un peu trop proche de Gabriel.