New York Section Criminelle - S07 E19 - La cour des grands

Un jeune garçon de bonne famille est retrouvé pendu par un de ses professeurs dans les sous-sols d'une prestigieuse école privée. Rejeté à la fois par les élèves et sa propre famille, la thèse du suicide semble acquise. Néanmoins, l'autopsie révèlera que les causes du décès sont beaucoup plus compliquées. Eames et Goren vont devoir démêler l'écheveau des relations sociales entre les élèves et les enseignants.