New York Section Criminelle - S07 E20 - Pas de quartier...

Le corps d'un délinquant sexuel récemment sorti de prison est retrouvé horriblement mutilé. Les médias s'emparent de l'affaire avec d'autant plus de délectation que le meurtrier est peut-être un tueur en série s'attaquant uniquement aux pervers. Logan et Wheeler se retrouvent alors confrontés à une population ouvertement soulagée de la disparition de la victime et leur enquête va s'avérer des plus laborieuse.