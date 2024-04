New York Section Criminelle - S07 E21 - Dernière confession

Un détenu à l'article de la mort confesse à un prêtre avoir assassiné trois personnes, seize ans auparavant. Déchiré entre l'envie d'innocenter un autre homme injustement condamné pour ce triple meurtre et le respect du secret professionnel, le prêtre décide de distiller quelques informations à Logan qui doit essayer de recoller les morceaux du puzzle. De son cote, Wheeler a la surprise de découvrir que de mystérieux individus la filent, elle et son fiancé Colin. Peu de temps après avoir commencé à creuser, Logan comprend qu'il va encore devoir confronter le procureur Driver avec qui la dernière rencontre avait créé des étincelles. Ecœuré par le comportement du système, celui-ci n'hésite pas à se jeter dans la bataille quitte à enterrer sa carrière. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les deux inspecteurs se heurtent à une impasse. En effet, un personnage insaisissable semble être au centre de la tragédie qu'ils sont censés élucider.