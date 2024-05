New York Section Criminelle - S07 E22 - Bouquet final

Pris de remords d'avoir coupé les ponts avec son frère, Goren décide de reprendre contact avec lui le jour de l'anniversaire de feu leur mère. Malheureusement, il n'aura jamais l'occasion de renouer les liens puisque Frank est retrouvé mort, défenestré. La police locale trop pressée de classer l'affaire conclue hâtivement à l'acte dément d'un drogué mais certains faits troublants font comprendre à Goren qu'elle est beaucoup plus complexe que cela, d'autant plus qu'un autre de ses proches, son ancien mentor le docteur Declan Gage est lui aussi agressé et échappe de peu à la mort après avoir été empoisonné. Tous les indices semblent pointer vers la même personne, l'ennemie mortelle de l'inspecteur : Nicole Wallace.