New York Section Criminelle - S08 E01 - Un scandale pour un autre

Une affaire de corruption et de chantiers municipaux en première page des journaux à scandales conduit à l'assassinat d'un maître chanteur ayant réussi à pirater les messages e-mails d'un candidat à la mairie de New York. Les inspecteurs Goren et Eames mènent une enquête dans laquelle les entrepreneurs de travaux publics côtoient les hommes politiques. Mais un scandale peut toujours en cacher un autre...