New York Section Criminelle - S08 E03 - Crise d'identité

Thomas et Anthony Burris, deux frères, ont été séparés durant l'enfance, leur mère étant morte électrocutée dans son bain. Des années plus tard, Anthony retrouve son frère. Celui-ci, qui se fait passer pour Gray Vanderhoven, le tueur. Les inspecteurs Goren et Eames remontent la trace de Thomas grâce aux recherches effectuées par son frère et à ses différentes identités d'emprunt.