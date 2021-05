New York Section Criminelle - S08 E03 - Crise d'identité

Thomas et Anthony Burris, deux frères ont été séparés durant l'enfance, leur mère étant morte électrocutée dans son bain. Des années plus tard, Anthony retrouve son frère. Celui ci, qui se fait passer pour Gray Vanderhoven le tue. Les inspecteurs Goren et Eames remontent la trace de Thomas grâce aux recherches effectuées par son frère, et à ses différentes identités d'emprunt.