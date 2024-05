New York Section Criminelle - S08 E09 - Que sa volonté soit faite

Paul Devildis a une révélation en regardant sa fille jouer Roxanne dans Cyrano de Bergerac : il doit tuer toute sa famille ainsi que ses amis pour sauver leurs âmes. Il se met donc à l'œuvre, tuant successivement sa belle-sœur et son mari, le professeur de théâtre de sa fille, sa femme et son chien... Les inspecteurs Eames et Goren découvrent l'identité du tueur, mais ils doivent le retrouver avant qu'il ne tue sa fille, Kathy.