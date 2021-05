New York Section Criminelle - S08 E7 - Folie à deux

Alors qu'ils dînent en compagnie d'une amie, L'hôtel dans lequel Calista et André logent est cambriolé. André monte dans leur chambre et constate qu'Emma, leur petite fille de deux ans n'est plus là. Dans un premier temps, une demande de rançon est adressée à la tante d'André. Les inspecteurs Goren et Eames tendent un piège, mais la demande de rançon est une fausse piste. L'inspecteur Goren soupçonne alors les parents d'avoir profité du cambriolage de l'hôtel pour faire croire à un enlèvement pour couvrir la mort de la petite Emma qui remonte en fait à plusieurs mois.