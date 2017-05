Mariska Hargitay réalisatrice de l’épisode de ce soir

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, vous avez rendez-vous avec deux nouveaux épisodes de New-York Unité Spéciale. Rappelez-vous, on vous en parlait très récemment, la saison 18 vient tout juste de commencer sur TF1. Dès 22h45, les téléspectateurs auront le privilège de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la série et l’un d’entre eux est réalisé par Mariska Hargitay qui interprète le personnage d’Olivia Benson. Il s’agit de l’épisode 10 de la saison 18 de New-York Unité Spéciale intitulé « Manipulation maternelle ».





Petit rappel du synopsis pour celles et ceux qui auraient envie d’en savoir plus sur cet épisode. En rentrant chez lui, Luke, un lycéen, voit sa mère en train de se faire violer par un homme. Il cherche aussitôt son fusil de chasse, fait feu et tue l'agresseur. Puis il découvre qu'il s'agit de Trey, un de ses camarades de classe. Nicole, sa mère, lui explique que Trey était venu le voir et qu'elle l'a laissé entrer. Elle précise également qu'elle le soupçonnait de s'être amouraché d'elle depuis déjà fort longtemps... Un épisode qui tenait donc particulièrement à cœur pour l’actrice puisqu’elle travaille avec le programme d’intervention contre les agressions sexuelles et les violences à l’hôpital du Mount Sinaï.







Monitor shots Une publication partagée par Mariska Hargitay (@therealmariskahargitay) le 26 Avril 2017 à 20h27 PDT