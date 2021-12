New York unité spéciale : Andre Braugher de retour

Andre Braugher fera son retour début décembre dans New York unité spéciale. Un autre épisode à la mesure de son talent.

New York unité spéciale a vu passer un certain nombre de guest-stars très talentueuses depuis ses débuts. La saison 13 ne déroge pas à la règle et la série policière a récemment accueilli Andre Braugher pour trois épisodes. Récompensé aux Emmy Awards, l'acteur est venu prêté main forte à Mariska Hargita. Il reviendra le 03 décembre pour le prochain segment de New York unité spéciale qui sera diffusé aux Etats-Unis.

Il reprend donc le rôle de l'avocat Bayard Ellis et représentera un ancien joueur de football suspecté du viol d'une prostituée mineure. Andre Braugher défendra un client qui n'a plus toute sa tête et qui n'est plus à même de savoir ce qui est bien ou mal. Une façon d'interroger les limites de la loi avec un personnage n'ayant pas les mêmes facultés que monsieur tout le monde. Le protagoniste sera incarné par Treat Williams.

