New York Unité Spéciale: ce soir ils reviennent !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Ce soir à 22h45, TF1 diffusera la suite de la saison 18 de New York Unité Spéciale. Dans le premier épisode Seule la vérité compte, l’agent Benson va s’engager dans un véritable combat avec l’un de ses anciens coéquipiers ! Tout commence lorsqu’un jeune homme est surpris par un touriste en train de violer une jeune femme inconsciente sur un tas de poubelles. Il est immédiatement transféré dans les locaux de l’unité spéciale pour y être interrogé. C’est à ce moment que Benson s’aperçoit que le père du jeune homme n’est autre que son premier coéquipier, Patrick Griffin. Celui-ci ayant menti pour elle devant les affaires internes des années auparavant, il lui demande de lui rendre la pareille en dissimulant des preuves pour que son fils soit blanchi.





A 23h30, vous retrouverez votre second épisode La musique adoucit le meurtre. Ici, il sera question de musique, soirées branchées et meurtre sous fond de débat social, puisque la victime est une étudiante transgenre Eva Carson. Celle-ci est frappée et violée dans les toilettes pour dames de Cypress Market. L’enquête s’oriente d’abord sur la piste d’un crime transphobe, dans le sillage de la loi votée par l’Etat de New York pour que les sanitaires soient neutres et mixtes. L'unité spéciale interroge d’abord Logan, le petit ami d’Eva. Il révèle qu’ils s’étaient disputés car la jeune femme se prenait au sérieux depuis qu’elle faisait du mannequinat lors de soirées branchées. Mais son agence l’a renvoyée car elle a giflé un homme au cours d'une fête. Ce dernier est Hype, une étoile montante du rap. Vincent Love, le directeur de sa maison de disques, a ordonné qu’Eva soit mise à la porte de la réception.





Retrouvez New-York Unité Spéciale ce soir dès 22h55 sur TF1