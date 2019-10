Les détectives Benson et Stabler soupçonnent un couple de célèbres chanteurs d'avoir négligé leur fils et d'avoir joué un rôle dans son décès. Aussi craignent-ils pour la vie de leur petite fille à laquelle Benson s'est profondément attachée. Cette affection est loin de plaire aux parents de la fillette qui demandent officiellement à ce qu'elle ne l'approche plus...