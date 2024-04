New York Unité Spéciale - S03 E13 - L'horreur n'attend pas le nombre des années

Lorsqu'un fervent défenseur de la cause animale est retrouvé décapité dans un parc, les détectives Benson et Stabler s'intéressent à deux suspects : un adolescent et un ancien violeur, récemment remis en liberté conditionnelle.