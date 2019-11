Une violoncelliste de renommée internationale, Cassie Germaine, a été agressée et violée à son domicile. Les détectives Benson et Stabler sont chargés de l'enquête. En fouillant son appartement, ils découvrent que les moindres faits et gestes de la victime étaient filmés à son insu par un matériel vidéo de pointe. Les soupçons se portent sur le chef d'orchestre, Robert Prescott.