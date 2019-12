Jessica Blaine-Todd est retrouvée par son mari Edwin, gisant dans une mare de sang. Elle a été violée, son élégant appartement a été cambriolé et sa montre Rolex de 35 000 dollars lui a été subtilisée. Elle a une très sérieuse blessure à la tête et est dans le coma. Les détectives Benson et Stabler cherchent le coupable et découvrent qu'un crime similaire a eu lieu une semaine plus tôt à Brooklyn.