New York Unité Spéciale - S04 E13 - Trafic d'influence

Carlos Torres est retrouvé mort dans sa cellule. Les médecins attestent que le détenu a été victime d'abus sexuels durant sa garde à vue. Les détectives Benson et Fin mènent leur enquête et interrogent Les Cooper et Randall Grant, les deux officiers présents lors du drame. Un troisième policier, Luke Edmunds, frappé à la tête par Torres, est parti subir un examen médical...