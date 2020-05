New York Unité Spéciale - S04 E24 - Un monde si parfait

Une adolescente, apparemment sans-abri, est retrouvée morte. Benson et Stabler mènent l'enquête. La défunte se nommait Samantha Tassler. Issue d'une famille riche résidant près de Philadelphie, elle avait disparu un an plus tôt sans laisser de trace. Les détectives remarquent que la victime portait un mystérieux collier et cherchent à connaître sa provenance...