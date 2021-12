New York Unité Spéciale - S04 E9 - Trop jeunes pour tuer

Les détectives Benson et Stabler enquêtent sur le viol et le meurtre d'une femme. A son domicile,?ils découvrent de nombreux plants de cannabis. Mais personne n'est entré par effraction chez elle. Ils?comprennent rapidement que la défunte souffrait d'un cancer et suivait une chimiothérapie...