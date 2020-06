New York Unité Spéciale - S05 E01 - Un héritier encombrant

Annika Bergeron, une jeune femme enceinte de huit mois, a disparu. Les détectives Benson et Stabler enquêtent sur l'affaire. Ils doivent retrouver la victime au plus vite car, d'après son médecin, la future mère doit absolument accoucher sous césarienne. Sinon, son bébé et elle risquent de mourir. Daniel, l'ex-petit ami d'Annika, est interrogé.