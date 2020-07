New York Unité Spéciale - S05 E04 - L'affaire Cabot

Une jeune femme est retrouvée morte sur un trottoir de New York. Elle a été violée et assassinée. Son manteau de fourrure présente des traces de drogue. Les détectives Benson et Stabler découvrent que la victime était un agent infiltré. Ils doivent donc poursuivre leur enquête sans dévoiler l'identité de la défunte et de leurs informateurs...